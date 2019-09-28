Бэбкок — об инциденте с Мэттьюсом: главное, как Остон реагирует на случившееся

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал инцидент с нападающим команды Остоном Мэттьюсом.



«В жизни каждого человека случается разное, в том числе и плохое. Это бывает с каждым из нас. Главное, как Остон поступает дальше, как реагирует на случившееся. Проблема известного человека заключается в том, что он всегда на виду. Иногда этого не хочется, иногда — наоборот. Но не получится, чтобы всё это было вместе. Так устроена жизнь», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.



Как сообщалось ранее, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.

Мэттьюс со спущенными штанами. Звезда «Торонто» повёл себя как ребёнок Не бил никого стулом, но глумился с друзьями над женщиной, которой пришлось запереться в машине.