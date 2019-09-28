Тарасенко: праздник остался в зеркале заднего вида, все уже всё отметили

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметил, что победа в Кубке Стэнли осталась в прошлом.



«Праздник, который мы подарили городу, уже в зеркале заднего вида. Начинается новый сезон, к нему надо готовиться, пытаться выиграть ещё, и ещё, и ещё. В этом плане, мне кажется, все уже всё отметили.



Возвращение в Новосибирск было довольно волнительным. Я уехал оттуда семь лет назад и теперь вернулся с трофеем, к которому шёл всю жизнь. Было очень приятно дать и родным шанс потрогать кубок, подержать в руках, провести время с ним. Отлично понимаю, что без семьи ничего этого не произошло бы. Знаю, что именно в семье я черпал силы и поддержку.



Было очень важно разделить с ними эти два часа на следующий день после победы. Просто побыть дома с семьёй. Клуб пошёл навстречу, дал нам кубок на эти два часа, за что я очень благодарен. Трогательный был момент», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

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