Гребенщиков: теперь на «Витязь» будут иначе настраиваться? Мы тоже не лыком шиты

Нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 17:00 мск.
«Думаю, после смены тренера хоккеисты «Металлурга» будут стараться больше доказывать свой уровень. Поэтому сейчас у нас основная задача восстановиться, отдохнуть, рассмотреть свои ошибки в прошлых матчах и готовиться к следующим встречам без всякого расслабления. Неважно, как мы до этого сыграли с «Магниткой».
Теперь на «Витязь» будут максимально настраиваться как на лидера? Мы тоже не лыком шиты. Тоже будем на всех настраиваться. Ни у кого не произойдёт расслабления. И будем относиться ко всем соперникам максимально серьёзно.
Мне кажется, для нас каждый матч — это тест. Повторюсь, нет слабых соперников. Вы же видите, какие бывают итоги. В основном все выигрывают и проигрывают с минимальными отрывами. Каждый матч для нас самый важный. Нет такого, что делим игры на значимые и не значимые. Каждого соперника тщательно разбираем и от многих ждём опасности», — цитируют Гребенщикова «Известия».
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