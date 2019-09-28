«Амур» всухую обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу в сезоне

«Амур» принимал в Хабаровске «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Александра Гулявцева. «Тигры» одержали всего лишь вторую победу в сезоне.



Дальневосточная команда вышла вперёд на 11-й минуте после того, как Владислав Ушенин реализовал численный перевес. Во втором периоде преимущество хабаровского клуба укрепили Гинек Зогорна и Валерий Васильев. Голкипер хозяев Евгений Аликин отыграл на ноль, отразив 33 броска хоккеистов новосибирской команды.



«Сибирь» прервала серию из двух побед. 30 сентября команда Николая Заварухина встретится во Владивостоке с «Адмиралом», а «Амур» 3 октября примет в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.