«Амур» всухую обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу в сезоне

«Амур» принимал в Хабаровске «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Александра Гулявцева. «Тигры» одержали всего лишь вторую победу в сезоне.
Дальневосточная команда вышла вперёд на 11-й минуте после того, как Владислав Ушенин реализовал численный перевес. Во втором периоде преимущество хабаровского клуба укрепили Гинек Зогорна и Валерий Васильев. Голкипер хозяев Евгений Аликин отыграл на ноль, отразив 33 броска хоккеистов новосибирской команды.
«Сибирь» прервала серию из двух побед. 30 сентября команда Николая Заварухина встретится во Владивостоке с «Адмиралом», а «Амур» 3 октября примет в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 28 сентября 2019
-
12:24
-
12:20
-
11:59
-
11:42
-
11:25
-
10:57
-
10:28
-
10:09
-
09:58
-
09:29
-
09:18
-
08:32
-
08:00
-
07:48
-
07:22
-
07:04
-
06:58
-
05:54
-
05:28
-
04:43
-
04:33
-
03:47
-
00:47
-
00:00
- 27 сентября 2019
-
23:31
-
23:20
-
22:53
-
22:41
-
22:19
-
21:49
-
21:34
-
21:16
-
20:44
-
20:39
-
20:31