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«Амур» всухую обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу в сезоне

«Амур» всухую обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» принимал в Хабаровске «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Александра Гулявцева. «Тигры» одержали всего лишь вторую победу в сезоне.

Дальневосточная команда вышла вперёд на 11-й минуте после того, как Владислав Ушенин реализовал численный перевес. Во втором периоде преимущество хабаровского клуба укрепили Гинек Зогорна и Валерий Васильев. Голкипер хозяев Евгений Аликин отыграл на ноль, отразив 33 броска хоккеистов новосибирской команды.

«Сибирь» прервала серию из двух побед. 30 сентября команда Николая Заварухина встретится во Владивостоке с «Адмиралом», а «Амур» 3 октября примет в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 10:19' (5x4)   2:0 Зогорна – 26:40' (5x5)   3:0 Васильев (Зогорна) – 31:32' (5x5)
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