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Вратарь «Авангарда» Бобков получил подарок-портрет от болельщика

Вратарь «Авангарда» Бобков получил подарок-портрет от болельщика
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков получил приятный подарок от болельщика «ястребов». Хоккеисту вручили картину с собственным изображением.

«На презентации «Авангарда» до Игоря Бобкова из-за напряжённого графика команды и большого количества людей не дошёл подарок-портрет от нашего болельщика. Мы пообщались с Нуржаном Нуртазиным, договорились с ним и помогли в переправке нового портрета из Омска в Балашиху, который сегодня и вручили нашему вратарю! Плёнку Игорь снимет чуть позже, когда выберет место для картины. Бобков всегда рад общению и очень благодарен за вашу поддержку», — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» омского клуба.

Сегодня, 28 сентября, «Авангард» примет в Балашихе «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск.

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