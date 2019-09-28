Вратарь «Авангарда» Бобков получил подарок-портрет от болельщика

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков получил приятный подарок от болельщика «ястребов». Хоккеисту вручили картину с собственным изображением.



«На презентации «Авангарда» до Игоря Бобкова из-за напряжённого графика команды и большого количества людей не дошёл подарок-портрет от нашего болельщика. Мы пообщались с Нуржаном Нуртазиным, договорились с ним и помогли в переправке нового портрета из Омска в Балашиху, который сегодня и вручили нашему вратарю! Плёнку Игорь снимет чуть позже, когда выберет место для картины. Бобков всегда рад общению и очень благодарен за вашу поддержку», — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» омского клуба.



Сегодня, 28 сентября, «Авангард» примет в Балашихе «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск.