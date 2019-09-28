Хартли: со «Спартаком» трудно играть, к тому же вернулся в строй Гудачек

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 17:00 мск.



«Спартак» очень здорово провёл последний матч. Кроме того, вернулся в строй основной вратарь московского клуба (Юлиус Гудачек. — Прим. «Чемпионата»). Это очень непростой соперник. У нас был перерыв, поэтому крайне важно хорошо начать матч — на скорости идти вперёд, создавать преимущество в зоне атаки. Со «Спартаком» всегда трудно играть. В последнем матче с красно-белыми мы победили в гостях в овертайме. Будет интересно», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.

«Авангард» подходит к встрече со «Спартаком» с серией из двух побед.