Хартли: со «Спартаком» трудно играть, к тому же вернулся в строй Гудачек
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 17:00 мск.
«Спартак» очень здорово провёл последний матч. Кроме того, вернулся в строй основной вратарь московского клуба (Юлиус Гудачек. — Прим. «Чемпионата»). Это очень непростой соперник. У нас был перерыв, поэтому крайне важно хорошо начать матч — на скорости идти вперёд, создавать преимущество в зоне атаки. Со «Спартаком» всегда трудно играть. В последнем матче с красно-белыми мы победили в гостях в овертайме. Будет интересно», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.
«Авангард» подходит к встрече со «Спартаком» с серией из двух побед.
Игроки «Спартака» благодарили Гудачека, стоя на коленях
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