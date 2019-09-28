Лундквист: Какко будет готов к НХЛ. В Финляндии он играл против мужчин
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о нападающем Каапо Какко. «Синерубашечники» выбрали финского хоккеиста на драфте-2019 под вторым номером.
«Ему поможет то, что он, похоже, является очень спокойным и общительным малым. В Финляндии Какко играл против мужчин на серьёзном уровне. Физически он, думаю, готов. Каапо будет играть в Нью-Йорке, так что ему важно сохранять концентрацию. Ему предстоит узнать много нового, тем более в первый год.
Все игроки должны будут помогать молодёжи чувствовать себя комфортнее. Переезд из Швеции или Финляндии в город вроде Нью-Йорка — это большая перемена. Но пока я видел в нём только хорошее», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.
Кто и как усилился в НХЛ. Обзор селекции на Востоке
«Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Флорида» — в числе лучших команд. Они сделали ставку на россиян.
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