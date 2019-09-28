Кошелев: со «Спартаком» будет непросто. Соперник дважды обыграл «Автомобилист»

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 17:00 мск.



«В первом звене играется хорошо. Не пришлось перестраиваться. Так получилось, что ребята выбыли, меня поставили. Делаю всё, чтобы полноценно заменить их и принести пользу команде.



Конечно, сегодня будет непросто. «Спартак» два раза в сезоне обыграл «Автомобилист». Будет боевая, интересная встреча», — сказал Кошелев в интервью клубному телевидению.



«Авангард» подходит к встрече со «Спартаком» с серией из двух побед. В свою очередь московский клуб одержал две победы в последних трёх матчах регулярного чемпионата.

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