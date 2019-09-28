Таварес: Мэттьюс не хотел оказаться в центре скандала. Мы все поддерживаем его

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал скандал, в который угодил форвард команды Остон Мэттьюс.



«Не сомневаюсь, что он никоим образом не хотел этого и не думал, что окажется в такой ситуации. Он отличный парень, замечательный партнёр, который хочет развиваться, прибавлять в мастерстве, расти как человек. Он хочет стать великим игроком. Мы все поддерживаем его и всегда ему поможем. Он оказался в неприятной ситуации, но хочет двигаться дальше, хочет остаться самим собой и помочь команде», — приводит слова Тавареса пресс-служба НХЛ.



Как сообщалось ранее, Мэттьюс в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Остон в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.

Мэттьюс со спущенными штанами. Звезда «Торонто» повёл себя как ребёнок Не бил никого стулом, но глумился с друзьями над женщиной, которой пришлось запереться в машине.