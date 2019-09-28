Кенневилль — лучший тренер по версии игроков НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл опрос «Назовите лучшего действующего тренера». В голосовании приняли участие 24 игрока лиги, победителем опроса стал наставник «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль.
Он победил с убедительным преимуществом. Нового наставника «Флориды» назвала ровно треть опрошенных — восемь человек. Ни один другой тренер не получил больше трёх голосов. Условием опроса была невозможность проголосовать за тренера собственной команды.
61-летний Кенневилль был назначен главным тренером «пантер» 8 апреля 2019 года. Перед этим специалист более 10 сезонов проработал в «Чикаго Блэкхоукс», с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Ещё один чемпионский титул он завоевал на заре тренерской карьеры с «Колорадо Эвеланш» в качестве ассистента в сезоне-1995/96.
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