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«Йокерит» — «Автомобилист»: в заявку гостей не попали Дацюк и Холланд

«Йокерит» — «Автомобилист»: в заявку гостей не попали Дацюк и Холланд
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хельсинки. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 16:00 мск.

В состав гостей не попал опытный нападающий Павел Дацюк, выходивший на лёд в двух предыдущих встречах.

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Мяналайнен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О’Нилл;
Эронен — Кивистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;
Рясянен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс);
Вишневский — Василевский, Доус — Литовченко — Мацек;
Гуркин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Секстон;
Мамкин — Бодров, Мозер — Плэтт — Обидин;
Овчинников, Валитов, Сетдиков — Попов — Хрипунов.

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