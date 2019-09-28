«Йокерит» — «Автомобилист»: в заявку гостей не попали Дацюк и Холланд

«Йокерит» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хельсинки. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 16:00 мск.

В состав гостей не попал опытный нападающий Павел Дацюк, выходивший на лёд в двух предыдущих встречах.

«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Мяналайнен;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О’Нилл;

Эронен — Кивистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;

Рясянен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.



«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Вишневский — Василевский, Доус — Литовченко — Мацек;

Гуркин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Секстон;

Мамкин — Бодров, Мозер — Плэтт — Обидин;

Овчинников, Валитов, Сетдиков — Попов — Хрипунов.