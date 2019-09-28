«Авангард» и «Спартак» объявили составы на матч в Балашихе

«Авангард» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 17:00 мск.
По сравнению с предыдущем матчем тренерский штаб красно-белых не сделал ни одного изменения. У «Авангарда» в составе отсутствует нападающий Александр Яремчук.
«Авангард»:
Судницин (Бобков);
Пивцакин — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;
Чудинов— Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;
Клинкхаммер — Грачёв — Шумаков.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Цыплаков — Шашков — Талалуев.
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