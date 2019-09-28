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«Северсталь» — «Салават Юлаев»: в состав уфимцев не попали Панин и Кадейкин

«Северсталь» — «Салават Юлаев»: в состав уфимцев не попали Панин и Кадейкин
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало — в 17:00 мск.

В составе гостей отсутствует защитники Григорий Панин и Алексей Семёнов, а также нападающие Илья Баранов и Александр Кадейкин. Их заменили Захар Арзамасцев, Евгений Лисовец, Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);
Хлыстов — Балдаев; Монахов — Якимов — Лишка;
Хохлов — Хабаров; Марковин — Кодола — Морозов;
Кудако — Макеев; Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Рогов — Сизов; Николишин — Яковлев — Алексеев;

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Лисовец, Майоров — Хохряков — Амиров;
Мухамадуллин — Гареев, Жарков — Картаев — Гиматов.

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