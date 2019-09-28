«Северсталь» — «Салават Юлаев»: в состав уфимцев не попали Панин и Кадейкин

«Северсталь» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало — в 17:00 мск.



В составе гостей отсутствует защитники Григорий Панин и Алексей Семёнов, а также нападающие Илья Баранов и Александр Кадейкин. Их заменили Захар Арзамасцев, Евгений Лисовец, Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Хлыстов — Балдаев; Монахов — Якимов — Лишка;

Хохлов — Хабаров; Марковин — Кодола — Морозов;

Кудако — Макеев; Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Рогов — Сизов; Николишин — Яковлев — Алексеев;



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Сергеев, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Пашнин — Лисовец, Майоров — Хохряков — Амиров;

Мухамадуллин — Гареев, Жарков — Картаев — Гиматов.