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Е. Свечников: не считаю брата зачинщиком драки с Овечкиным. До сих пор обидно

Е. Свечников: не считаю брата зачинщиком драки с Овечкиным. До сих пор обидно
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников поделился мнением о драке своего брата Андрея с Александром Овечкиным в последнем Кубке Стэнли. Напомним, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после драки с форвардом «Вашингтона» получил сотрясение мозга.

«Что будет, когда я встречусь с Овечкиным на площадке? Я не знаю, что будет. Это хоккей. Что случилось, то случилось. Мне до сих пор очень обидно. Я тогда сделал шаг вперёд, попытался сказать Овечкину, что у Андрея есть старший брат, который тоже играет в хоккей.

Я не считаю, что эта драка должна была состояться. Все-таки Овечкин — человек повзрослее. И я не думаю, что Андрей был организатором этой драки. Мне было неприятно», — цитирует Свечникова «Матч ТВ».

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Однако молодого таланта «Каролины» нужно похвалить за дерзость. Растёт парень с характером.
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