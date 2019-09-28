Е. Свечников: не считаю брата зачинщиком драки с Овечкиным. До сих пор обидно

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников поделился мнением о драке своего брата Андрея с Александром Овечкиным в последнем Кубке Стэнли. Напомним, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после драки с форвардом «Вашингтона» получил сотрясение мозга.



«Что будет, когда я встречусь с Овечкиным на площадке? Я не знаю, что будет. Это хоккей. Что случилось, то случилось. Мне до сих пор очень обидно. Я тогда сделал шаг вперёд, попытался сказать Овечкину, что у Андрея есть старший брат, который тоже играет в хоккей.



Я не считаю, что эта драка должна была состояться. Все-таки Овечкин — человек повзрослее. И я не думаю, что Андрей был организатором этой драки. Мне было неприятно», — цитирует Свечникова «Матч ТВ».