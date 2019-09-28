Мэттьюс: моя главная цель — просто оставаться здоровым весь сезон

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился ожиданиями от нового сезона.



«Мне просто хочется оставаться здоровым весь сезон. В последние два года этот фактор сыграл роль, были травмы и всё такое. Оставаться здоровым, провести полноценный чемпионат… Это было бы приятно, потому что я атакующий игрок, который хочет забивать, играть результативно и помогать команде побеждать. Это моя главная цель. Шаги вперед делать тоже приятно, но мне бы хотелось узнать, на что я способен в полноценном сезоне.



Второй год с Таваресом? Он хочет становиться лучше, хочет побеждать. Побеждать хотят все. Между нами нет соперничества, мы просто хотим играть и выигрывать. Именно поэтому он к нам пришёл. Каждый год хочется становиться лучше и двигаться вперед. Таков мой подход, как и у всех остальных», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.