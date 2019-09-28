Хёрнквист назвал Малкина самым недооценённым игроком лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос, где 24 хоккеистов попросили назвать самого недооцененного игрока НХЛ.



Нападающий Александр Барков признан самым недооценённым игроком по итогам опроса. За капитана «Флориды» проголосовали семеро из 24 опрошенных игроков. Ещё два хоккеиста получили более одного голоса, а всего в ответах было упомянуто 14 хоккеистов. Один респондент затруднился назвать конкретного игрока.



Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил один голос — одноклубника Патрика Хёрнквиста: «Не думаю, что Малкин получает достаточно признания за всё, что он делает на протяжении последних 15 лет. Разумеется, большая часть как критики, так и славы в „Пингвинз“ достается Сиду, но Джино тоже всегда был большой частью команды. Мы-то все знаем, что это так, но не уверен, что СМИ знают это так же хорошо, как мы».

Все россияне в новом сезоне НХЛ! Чего ждать от Панарина, Овечкина и Ко В главной лиге меры открываются тренировочные лагеря.