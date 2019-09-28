«Сент-Луис» вернул Торопченко из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» вернул российского нападающего Алексея Торопченко из фарм-клуба, информирует официальный сайт американской команды.
Напомним, 20 сентября Торопченко был отправлен в фарм-клуб. 20-летний нападающий должен был начать нынешний сезон в составе «Сан-Антонио Рэмпейдж», выступающего в Американской хоккейной лиге. В настоящий момент в расположении «Сент-Луиса» в тренировочном лагере осталось 42 хоккеиста.
Кубок Стэнли, выигранный в 2019 году, стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
- 28 сентября 2019
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