Мэттьюс: все думали, что в плей-офф «Тампа» пройдёт до финала

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о перспективах клуба в новом сезоне.
«Успешным сезон станет в случае завоевания Кубка Стэнли. Первый год был успешным, мы давно не выходили в плей-офф, и я не особенно знал, что произойдёт. Многие молодые ребята оказались в плей-офф и делали всё немного наощупь. Но вообще довольно сложно измерить успех сезона в случае отсутствия победы в Кубке Стэнли. Я примерно так на это смотрю. Как, наверное, и многие люди.
Успех „Сент-Луиса“ внушает надежду? Точно сказать невозможно. Всегда есть фавориты, но никто не мог предсказать, что „Тампа“ в прошлом году проиграет всухую. Все думали, что они пройдут весь путь до финала. В этом красота игры и нашего спорта — все очень непредсказуемо. Можно быть на последнем месте в январе, а в итоге завоевать Кубок. У тебя всегда остаются шансы, особенно если ты вышел в плей-офф. Неважно, на каком месте ты посеян. Впереди тебя может ждать что угодно», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
- 28 сентября 2019
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