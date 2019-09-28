Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» одолела «Салават Юлаев», победа стала третьей подряд

«Северсталь» одолела «Салават Юлаев», победа стала третьей подряд
Хоккей / КХЛ 0

В Череповце местная «Северсталь» переиграла уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3. «Северсталь» одержала третью победу подряд.

Подопечные Андрея Разина в первом периоде сумели обеспечить себе преимущество в два гола усилиями Игоря Гераськина и Виктора Балдаева. К 34-й минуте уфимский клуб сумел восстановить равновесие в счёте, заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев и Павел Коледов. Вскоре хозяева вновь вышли вперёд, удачный бросок в актив записал защитник Макар Хабаров. На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы. В концовке окончательный счёт установил Теэму Хартикайнен.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гераськин (Трубачёв) – 04:40' (5x5)   2:0 Балдаев – 14:20' (5x5)   2:1 Картаев (Гиматов, Жарков) – 28:16' (5x5)   2:2 Коледов (Сошников, Бурмистров) – 33:43' (5x5)   3:2 Хабаров (Вовченко, Хохлов) – 38:49' (5x5)   4:2 Лишка (Хлыстов, Якимов) – 46:06' (5x5)   4:3 Хартикайнен – 59:56' (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент