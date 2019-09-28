«Северсталь» одолела «Салават Юлаев», победа стала третьей подряд

В Череповце местная «Северсталь» переиграла уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3. «Северсталь» одержала третью победу подряд.



Подопечные Андрея Разина в первом периоде сумели обеспечить себе преимущество в два гола усилиями Игоря Гераськина и Виктора Балдаева. К 34-й минуте уфимский клуб сумел восстановить равновесие в счёте, заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев и Павел Коледов. Вскоре хозяева вновь вышли вперёд, удачный бросок в актив записал защитник Макар Хабаров. На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы. В концовке окончательный счёт установил Теэму Хартикайнен.