«Северсталь» одолела «Салават Юлаев», победа стала третьей подряд
В Череповце местная «Северсталь» переиграла уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3. «Северсталь» одержала третью победу подряд.
Подопечные Андрея Разина в первом периоде сумели обеспечить себе преимущество в два гола усилиями Игоря Гераськина и Виктора Балдаева. К 34-й минуте уфимский клуб сумел восстановить равновесие в счёте, заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев и Павел Коледов. Вскоре хозяева вновь вышли вперёд, удачный бросок в актив записал защитник Макар Хабаров. На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы. В концовке окончательный счёт установил Теэму Хартикайнен.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гераськин (Трубачёв) – 04:40' (5x5) 2:0 Балдаев – 14:20' (5x5) 2:1 Картаев (Гиматов, Жарков) – 28:16' (5x5) 2:2 Коледов (Сошников, Бурмистров) – 33:43' (5x5) 3:2 Хабаров (Вовченко, Хохлов) – 38:49' (5x5) 4:2 Лишка (Хлыстов, Якимов) – 46:06' (5x5) 4:3 Хартикайнен – 59:56' (6x5)
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