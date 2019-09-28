Бурдасов не попал в состав «Эдмонтона» на матч с «Калгари»
Российский нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Антон Бурдасов не попал в состав команды на предсезонный матч с «Калгари Флэймз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Райан Ришо.
Просмотровый контракт россиянина был рассчитан на три матча. Бурдасов отыграл в двух встречах и теперь снят с игры.
В предыдущем матче, с «Виннипег Джетс» (5:3), Бурдасов набрал первое очко в составе «нефтяников», отметившись голевой передачей.
В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, он заработал показатель полезности «–15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «–2».
Кинг — о Бурдасове: для русских НХЛ — знак качества, добавляет веса в России
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