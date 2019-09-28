«Витязь» одолел «Металлург», одержав девятую победу подряд

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.
К середине первого периода соперники успели обменяться заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Монс и Богдан Потехин. На 27-й минуте подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд усилиями форварда Дениса Паршина. На 50-й минуте форвард «Витязя» Миро Аалтонен восстановил равновесие на табло. В оставшееся основное время и в овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов верх взяли хозяева, решающий бросок реализовал Иван Ларичев.
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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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