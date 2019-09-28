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«Витязь» одолел «Металлург», одержав девятую победу подряд

«Витязь» одолел «Металлург», одержав девятую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

К середине первого периода соперники успели обменяться заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Монс и Богдан Потехин. На 27-й минуте подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд усилиями форварда Дениса Паршина. На 50-й минуте форвард «Витязя» Миро Аалтонен восстановил равновесие на табло. В оставшееся основное время и в овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов верх взяли хозяева, решающий бросок реализовал Иван Ларичев.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Монс (Ержабек, Чернов) – 04:33' (5x5)   1:1 Потехин (Дронов, Яковлев) – 10:01' (5x5)   1:2 Паршин (Дронов) – 26:46' (5x5)   2:2 Аалтонен – 49:09' (5x5)   3:2 Ларичев – 65:00' ( ПБ)

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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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