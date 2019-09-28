«Авангард» проиграл «Спартаку» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Авангард» на домашней площадке проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4 Б.



На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв. Во втором периоде подопечные Боба Хартли сумели сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам защитника Максима Чудинова и форварда Роба Клинкхаммера. За первые пять минут третьего периода соперники обменялись голами Вячеслава Войнова и Каспарса Даугавиньша. Вскоре защитник Патрик Херсли превратил счёт в 3:3. Встреча перешла в овертайм, где команды не сумели забить. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Даугавиньш.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.