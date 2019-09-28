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«Авангард» проиграл «Спартаку» в серии буллитов

«Авангард» проиграл «Спартаку» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на домашней площадке проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4 Б.

На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв. Во втором периоде подопечные Боба Хартли сумели сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам защитника Максима Чудинова и форварда Роба Клинкхаммера. За первые пять минут третьего периода соперники обменялись голами Вячеслава Войнова и Каспарса Даугавиньша. Вскоре защитник Патрик Херсли превратил счёт в 3:3. Встреча перешла в овертайм, где команды не сумели забить. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Даугавиньш.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
0:1 Хохлачёв (Вишневский, Фёдоров) – 07:10' (5x4)   1:1 Чудинов (Андригетто) – 25:11' (5x4)   2:1 Клинкхаммер (Бек, Андригетто) – 38:20' (5x3)   3:1 Войнов (Бек, Семёнов) – 44:48' (5x4)   3:2 Даугавиньш (Кулик, Карсумс) – 45:56' (5x5)   3:3 Херсли (Фёдоров, Ганзл) – 50:10' (5x5)   3:4 Ганзл – 65:00' ( ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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