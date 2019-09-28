Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участия в тренировке команды после предсезонного матча НХЛ с «Сент-Луис Блюз».



Об этом сообщила обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян в своём «твиттере». По её словам, россиянин проходит восстановление. Стоит отметить, что в матче с «Сент-Луис Блюз» Овечкин участия не принимал. Без своего капитана «Кэпиталз» уступили со счётом 3:4 (2:1, 0:3, 1:0).



Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц, который набрал 4 (1+3) очка. Голами в составе победителей также отметились форварды Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко и Тайлер Бозак.



Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 20 минут 38 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и отметился результативной передачей.