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Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участия в тренировке команды после предсезонного матча НХЛ с «Сент-Луис Блюз».

Об этом сообщила обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян в своём «твиттере». По её словам, россиянин проходит восстановление. Стоит отметить, что в матче с «Сент-Луис Блюз» Овечкин участия не принимал. Без своего капитана «Кэпиталз» уступили со счётом 3:4 (2:1, 0:3, 1:0).

Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц, который набрал 4 (1+3) очка. Голами в составе победителей также отметились форварды Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко и Тайлер Бозак.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 20 минут 38 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и отметился результативной передачей.

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