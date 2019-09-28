«Эдмонтон» не стал предлагать контракт Антону Бурдасову

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» не стал предлагать полноценного контракта российскому нападающему Антону Бурдасову. Форвард в рамках просмотрового соглашения сыграл за команду в двух предсезонных матчах, отметившись одним результативным баллом.



В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».



Напомним, летом Бурдасов долго искал команду в НХЛ, а в сентябре стал склоняться к переходу в какой-либо клуб КХЛ.

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