Лехтеря: у СКА всегда такой настрой на «Динамо», матчи за четыре очка

Нападающий СКА Йори Лехтеря подвёл итоги матча с московским «Динамо» (4:1).



«В последнее время мы очень хорошо играем в равных составах. Над большинством, конечно, нужно ещё хорошо поработать, и мы продолжаем это делать.



С такими партнёрами играть здорово. Думаю, на моём месте и вы бы забросили. Я теперь всегда буду забивать дублями? Если ребята продолжат снабжать меня такими передачами, будет несложно это сделать.



У нас всегда такой настрой на «Динамо», потому что мы с ним в одном дивизионе. Это всегда особенные игры. Можно сказать, за четыре очка.



Не тяжело ли играть по 12 матчей за месяц? После тяжёлого тренировочного сбора летом сейчас нам кажется, что всё намного проще», — передаёт слова Лехтеря корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА второй раз за сезон обыграл московское «Динамо»