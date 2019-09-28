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Знарок: успел поностальгировать по Балашихе, сегодня не спалось

Знарок: успел поностальгировать по Балашихе, сегодня не спалось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с «Авангардом» (4:3 Б).

«Сложная для нас игра. Пришлось вытаскивать с 1:3. Во втором периоде не очень хорошо сыграли, но там пошли удаления, мы потеряли темп. После удалений нас немножко поджали. Спасибо ребятам, что вытащили игру и сыграли достойно с такой командой, как «Авангард». В ситуации, когда остались втроём против пятерых соперников, наверное, моя ошибка была. В моей практике в первый раз такое, чтобы оставляли втроём (речь о двухминутном штрафе для «Спартака» за задержку игры сразу после удаления защитника Евгения Кулика во втором период. Прим. «Чемпионата»).

Конечно, успел поностальгировать, два года был здесь. Сегодня не спалось, всё вспоминал, как и что было. На самом деле приятные воспоминания», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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