Знарок: успел поностальгировать по Балашихе, сегодня не спалось

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с «Авангардом» (4:3 Б).
«Сложная для нас игра. Пришлось вытаскивать с 1:3. Во втором периоде не очень хорошо сыграли, но там пошли удаления, мы потеряли темп. После удалений нас немножко поджали. Спасибо ребятам, что вытащили игру и сыграли достойно с такой командой, как «Авангард». В ситуации, когда остались втроём против пятерых соперников, наверное, моя ошибка была. В моей практике в первый раз такое, чтобы оставляли втроём (речь о двухминутном штрафе для «Спартака» за задержку игры сразу после удаления защитника Евгения Кулика во втором период. – Прим. «Чемпионата»).
Конечно, успел поностальгировать, два года был здесь. Сегодня не спалось, всё вспоминал, как и что было. На самом деле приятные воспоминания», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 28 сентября 2019
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