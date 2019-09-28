Хартли: «Авангард» на правильном пути, между игроками всё больше «химии»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (3:4 Б).



«Поздравляю «Спартак» с победой. Эта игра была похожа на ту, которую мы провели несколько недель назад в гостях у «Спартака». Очень интересный матч. Играли два достойных друг друга соперника. «Спартак» заслужил право отыграться. Я не буду винить наших игроков во второй и третьей шайбе. Это были отлично исполненные броски.



Играть в овертайме – это как бросать монетку. Победить может как соперник, так и ты. Здесь очень много факторов, которые могут повлиять на исход. Всё решилось в серии послематчевых бросков. «Спартак» заслужил победу. Но в то же время мне очень понравилась игра нашей команды.



Конечно, Клинкхаммер улучшил нашу игру в большинстве. Но в то же время между нашими игроками появляется всё больше «химии». Прочтение игры, принятие решений, игра с шайбой становятся лучше. Сейчас «Авангард» находится на правильном пути», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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