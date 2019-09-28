Клинкхаммер: буллиты — это конкурс мастерства. «Авангард» был недостаточно хорош

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер подвёл итоги матча с московским «Спартаком» (3:4 Б).
«Сложно, когда ты ведёшь в счёте, а потом проигрываешь по буллитам. Завтра мы вернёмся к работе, будем исправлять ошибки.
Очень рад, что забил первую шайбу. Я иногда забиваю подобные голы, мне везёт. У нас есть отличные игроки. Ребята сделали всю работу, мне осталось только забить.
Буллиты – это конкурс мастерства. Мне это не нравится. Мы были недостаточно хороши, я не очень хорошо сыграл.
У нас была свободная неделя между матчами. Когда такое происходит в середине сезона, кажется, что ты не играешь полтора месяца. Нам пришлось потратить некоторое время, чтобы вернуться в игровой ритм.
Мы особенно не готовились к игре в большинстве. Просто смотрели видео, разбирали соперника, всё, как обычно. У „Спартака“ хорошая система, сложно забивать им, особенно в равных составах. Они хорошо играли в защите», — передаёт слова Клинкхаммера корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 28 сентября 2019
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