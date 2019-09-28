Мартемьянов: Дацюк не играл, потому что у него идёт курс реабилитации
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с финским «Йокеритом» (2:4). Также тренер рассказал, почему не лёд не вышел ветеран Павел Дацюк, успевший провести только два матча после предыдущей травмы.
«Хорошая была игра, знали, что «Йокерит» пойдет в силовое давление, будет много бросков. Вратарь держал нас в игре. В третьем периоде команда показала, что есть силы и дух. «Йокерит» был интереснее и много борьбы выигрывал. Результатом недовольны, сезон продолжается, идем дальше.
У Павла Дацюка продолжается курс реабилитации, поэтому он сегодня не играл», — приводит слова тренера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Дацюка уже отправили на пенсию. А что с другими ветеранами КХЛ?
Не удивляйтесь, но многие из них по-прежнему дадут фору любой молодёжи.
- 28 сентября 2019
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