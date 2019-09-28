Разин: в конце игры я виноват — взял тайм-аут

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3).



«Я не сказал бы, что мы перебегали соперников. Очень много времени мы оборонялись, и делали это дисциплинированно. Я очень доволен не только результатом, но и тем, что при счёте 2:2 мы не сломались, продолжали играть в свою игру. В конце игры я виноват — взял тайм-аут. Без этого была бы, наверное, более уверенная победа», — приводит слова Разина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Андрея Разина в первом периоде сумели обеспечить себе преимущество в два гола усилиями Игоря Гераськина и Виктора Балдаева. К 34-й минуте уфимский клуб сумел восстановить равновесие в счёте, заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев и Павел Коледов. Вскоре хозяева вновь вышли вперёд, удачный бросок в свой актив записал защитник Макар Хабаров. На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы. В концовке окончательный счёт установил Теэму Хартикайнен.

«Северсталь» одолела «Салават Юлаев», победа стала третьей подряд