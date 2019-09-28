Александр Овечкин не сыграет с «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в предсезонном матче с «Каролиной Харрикейнз», сообщает североамериканский журналист Изабель Хуршудян со ссылкой на главного тренера клуба Тодда Рирдена. Напомним, форвард также пропустил матч с «Сент-Луис Блюз».



В течение сезона-2018/19 Александр поднялся на новые позиции по различным статистическим показателям. Он вышел на 13-е место по числу голов в чемпионатах (658), на четвёртое место по числу голов в большинстве (247), на седьмое место по числу победных голов (107), на четвёртое место по числу бросков (5234). Овечкин стал первым игроком в истории, сумевшим забить 45 и более голов в десяти сезонах и вторым игроком, кому удалось начать карьеру с 14 сезонов с 30 и более заброшенными шайбами.

Овечкин — уже легенда НХЛ. Осталось только побить вечные рекорды Гретцки Овечкину – 34 года. Теперь он самый возрастной хоккеист «Вашингтона».