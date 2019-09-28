Квартальнов: не хвалите Петрова и других игроков «Ак Барса», сезон долгий

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:0).



«Динамичная игра была, такая катающаяся, быстрая – мы где-то, может быть, были чуть побыстрее, немного накрывали соперника в зоне атаки. Они больше сил затрачивали в своей зоне, как мы и хотели, чтобы к нам в зону они приходили несвежие, мы делали правильные смены – наверное, это и сказалось.



Перевод Фрэттина в четвёртое звено? Ещё раз говорю – сейчас только начало сезона, мы ищем сочетания, которые будут удобны нашей команде. Пока они сыграли там пару игр, всё идёт хорошо – он там действует лучше пока, по крайней мере. Пока мы остановимся на этом.



За счёт чего так хорошо играет Петров? Во-первых, он хороший хоккеист – пришёл домой, эмоции. Хорошо потренировался летом, и мы видим результат. Но опять же говорю – сезон долгий, не хвалите ребят, ладно?», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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