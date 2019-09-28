И. Воробьёв: давит не место «Металлурга» в таблице. Давит комплекс разных вещей

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с подмосковным «Витязем» (2:3 Б). Двукратный обладатель Кубка Гагарина находится в игровом кризисе и опустился на последнее место в турнирной таблице КХЛ.



«По игре частями было довольно неплохо, лучше. Но опять только одно очко. Давило не то, куда спустилась команда в таблице, а давит давно комплекс разных вещей», — рассказал Воробьёв на пресс-конференции.



Воробьёв сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера «Металлурга» после трёх стартовых матчей регулярного чемпионата. Под руководством Воробьёва магнитогорский клуб проиграл семь из восьми матчей.



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