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Кравец: велели игрокам «Витязя» не смотреть на место «Металлурга» в таблице

Кравец: велели игрокам «Витязя» не смотреть на место «Металлурга» в таблице
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б). Для подопечных тренера победа стала девятой подряд. Таким образом, «Витязь» установил новый рекорд продолжительности победной серии в Континентальной хоккейной лиге.

«Перед игрой ребятам сказали: на место в таблице, где находится «Металлург», не смотреть, а смотреть конкретно на игроков. Настраивались, как и в Магнитогорске, на битву с очень сильной командой. Обоюдоострая игра была, поздравляю всех ребят, болельщиков, сентябрь закончили на хорошей ноте. Впереди тяжёлые битвы», — сказал тренер на пресс-конференции.

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