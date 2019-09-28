Кравец: велели игрокам «Витязя» не смотреть на место «Металлурга» в таблице
Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б). Для подопечных тренера победа стала девятой подряд. Таким образом, «Витязь» установил новый рекорд продолжительности победной серии в Континентальной хоккейной лиге.
«Перед игрой ребятам сказали: на место в таблице, где находится «Металлург», не смотреть, а смотреть конкретно на игроков. Настраивались, как и в Магнитогорске, на битву с очень сильной командой. Обоюдоострая игра была, поздравляю всех ребят, болельщиков, сентябрь закончили на хорошей ноте. Впереди тяжёлые битвы», — сказал тренер на пресс-конференции.
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«Витязь» установил новый клубный рекорд и возглавил таблицу КХЛ
- 28 сентября 2019
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