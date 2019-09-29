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«Бостон» забросил «Чикаго» восемь шайб, у Дебраска и Пастрняка хет-трики

«Бостон» забросил «Чикаго» восемь шайб, у Дебраска и Пастрняка хет-трики
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» одержал разгромную победу над «Чикаго Блэкхоукс» в предсезонном матче, встреча завершилась со счётом 8:1.

В первом периоде «Бостон» забросил четыре шайбы, авторами которых стали Чарли Койл, Давид Пастрняк и оформивший дубль Джейк Дебраск. В следующем периоде «медведи» забили ещё дважды усилиями Карсона Кульмана и сделавшего дубль Пастрняка. «Чикаго» ответил удачным броском форварда Филиппа Курашёва. В заключительные 20 минут Дебраск и Пастрняк забили ещё по голу, записав на свой счёт хет-трики.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз». Кубок стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

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