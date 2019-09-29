Департамент судейства разъяснил шайбу Даугавиньша в ворота «Авангарда»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил шайбу форварда «Спартака» Каспарса Даугавиньша в матче с «Авангардом» (4:3 Б).



«На 46-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Спартак» Каспарсом Даугавиньшем, главный тренер команды «Авангард» взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. После видеопросмотра определено, что атакующий игрок сыграл в шайбу, помехи вратарю нет — хороший гол», — указано в разъяснении департамента, опубликованном на сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв. Во втором периоде подопечные Боба Хартли сумели сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам защитника Максима Чудинова и форварда Роба Клинкхаммера. За первые пять минут третьего периода соперники обменялись голами Вячеслава Войнова и Даугавиньша. Вскоре защитник Патрик Херсли превратил счёт в 3:3. Встреча перешла в овертайм, где команды не сумели забить. В серии буллитов удачливее оказались гости, решающий бросок реализовал Даугавиньш.