Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рантанен подписал новый контракт с «Колорадо» с зарплатой $ 9,25 млн в год

Рантанен подписал новый контракт с «Колорадо» с зарплатой $ 9,25 млн в год
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» заключил соглашение с нападающим Микко Рантаненом. Контракт рассчитан на шесть лет.

Среднегодовая зарплата финского хоккеиста составит $ 9,25 млн, сообщает журналист Майк Келли в своём «твиттере».

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.

Кто ещё без контрактов в НХЛ. Одним нужны деньги, другим просто работа
В Россию они не поедут. Хотя могли подразнить потенциальных работодателей возможным отъездом в КХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент