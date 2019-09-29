Рантанен подписал новый контракт с «Колорадо» с зарплатой $ 9,25 млн в год

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» заключил соглашение с нападающим Микко Рантаненом. Контракт рассчитан на шесть лет.

Среднегодовая зарплата финского хоккеиста составит $ 9,25 млн, сообщает журналист Майк Келли в своём «твиттере».

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.