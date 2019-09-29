«Питтсбург» по буллитам уступил «Баффало», у Малкина «–1»
«Баффало Сэйбрз» победил «Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Марко Сканделла и Земгус Гиргенсонс. Победную попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Кейси Миттельштадт. Двумя результативными передачами в составе хозяев отметился Джастин Шульц.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 18 секунд, нанёс три броска в створ ворот, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1».
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября.
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