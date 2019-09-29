Георгиев совершил эффектный сейв в игре с «Анахаймом»

«Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». В середине второго периода счёт равный — 0:0.

Одним из самых запоминающихся эпизодов первого периода стал сейв российского голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева.

Видео сейва Георгиева можно посмотреть в «Твиттере».

В прошедшем сезоне 23-летний россиянин провёл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 14 побед. Александр отражал 91,4 % бросков и пропускал 2,91 шайбы за игру. Клуб из Нью-Йорка не сумел попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

В мае Георгиев принял участие в чемпионате мира, который состоялся в Словакии. Вратарь стал обладателем бронзовой медали в составе сборной России.