Буллит Радулова принёс «Далласу» победу в предсезонном матче с «Колорадо»
«Даллас Старз» победил «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:3 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хоязев.
В основное время команды забили по три гола: у «Далласа» отличились Тайлер Сегин, Джо Павелски и Джейми Бенн, у «Колорадо» — Назем Кадри, Андре Бураковски и Йоонас Донской. Победную попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Александр Радулов.
Радулов провёл на льду 14 минут 33 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».
Хоккеисты «Колорадо» Никита Задоров и Владислав Каменев не отметились результативными действиями. Валерий Ничушкин участие в матче не принимал.
- 29 сентября 2019
-
04:35
-
03:58
-
03:16
-
02:25
-
02:00
-
01:28
-
00:43
-
00:37
-
00:19
-
00:00
- 28 сентября 2019
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:29
-
22:11
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:21
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:45
Партнерский контент