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Буллит Радулова принёс «Далласу» победу в предсезонном матче с «Колорадо»

Буллит Радулова принёс «Далласу» победу в предсезонном матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» победил «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:3 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хоязев.

В основное время команды забили по три гола: у «Далласа» отличились Тайлер Сегин, Джо Павелски и Джейми Бенн, у «Колорадо» — Назем Кадри, Андре Бураковски и Йоонас Донской. Победную попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Александр Радулов.

Радулов провёл на льду 14 минут 33 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».

Хоккеисты «Колорадо» Никита Задоров и Владислав Каменев не отметились результативными действиями. Валерий Ничушкин участие в матче не принимал.

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