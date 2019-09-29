«Флорида» в гостях обыграла «Тампу», Бобровский оформил шат-аут
«Флорида Пантерз» победила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в предсезонном матче НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
Главными героями встречи стали голкиперы клубов. Сергей Бобровский отразил 26 бросков и не позволил соперникам переиграть его в серии послематчевых штрафных бросков. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 28 сейвов. Победный буллит забросил форвард «Флориды» Винсент Трочек.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 55 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов нанёс семь бросков в створ ворот.
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября.
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