Коннор подписал 7-летний контракт с «Виннипегом» на $ 7,14 млн в год
Нападающий Кайл Коннор подписал новый контракт с «Виннипег Джетс». 22-летний американец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал с «Джетс» 7-летний контракт со средней зарплатой $ 7,14 млн в год, сообщает прес-служба «Виннипега».
За следующие семь сезонов Коннор заработает в «Виннипег Джетс» около $ 50 млн.
В прошлом сезоне в 82 матчах чемпионата НХЛ форвард набрал 66 (34+32) очков. В 6 играх плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов.
Коннор был последним из ограниченно свободных агентов минувшего лета. Ранее со своими клубами договорились Митч Марнер («Торонто»), Микко Рантанен («Колорадо»), Мэттью Ткачак («Калгари»), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») и Брок Босер («Ванкувер»).
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