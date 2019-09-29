Таварес забил бейсбольным ударом, попав по взлетевшей шайбе
«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Детройт Ред Уингз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу команды Майка Бэбкока.
В составе победителей отличились Андреас Юнссон, Трэвор Мур, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс и Джон Таварес. Особенно эффектной вышла заключительная шайба «Мэйпл Лифс». Таварес поразил ворота Джимми Ховарда бейсбольным ударом, попав по взлетевшей шайбе.
Видео гола можно посмотреть в YouTube-канале НХЛ
Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 15 минут 24 секунды, за которые отметился четырьмя бросками в створ ворот. Его соотечественник Егор Коршков сыграл 12.20. Результативными действиями Михеев и Коршков отметиться не сумели.
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