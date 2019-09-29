Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Таварес забил бейсбольным ударом, попав по взлетевшей шайбе

Таварес забил бейсбольным ударом, попав по взлетевшей шайбе
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Детройт Ред Уингз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу команды Майка Бэбкока.

В составе победителей отличились Андреас Юнссон, Трэвор Мур, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс и Джон Таварес. Особенно эффектной вышла заключительная шайба «Мэйпл Лифс». Таварес поразил ворота Джимми Ховарда бейсбольным ударом, попав по взлетевшей шайбе.

Видео гола можно посмотреть в YouTube-канале НХЛ

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 15 минут 24 секунды, за которые отметился четырьмя бросками в створ ворот. Его соотечественник Егор Коршков сыграл 12.20. Результативными действиями Михеев и Коршков отметиться не сумели.

«Детройт Ред Уингз» отправил Е. Свечникова в АХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент