Спектор — об отказе от Бурдасова: для «Эдмонтона» это был слишком большой риск

Обозреватель Sportsnet Марк Спектор объяснил решение «Эдмонтон Ойлерз» отказать в контракте российскому нападающему Антону Бурдасову.
«Бурдасов мог получить свой шанс, если бы приехал покататься в «Эдмонтон» в августе, а затем провёл полноценный тренировочный лагерь. Но сейчас он не готов к НХЛ. К тому же агент сказал, что он отправится в АХЛ только в том случае, если получит односторонний контракт. Для «нефтяников» это был слишком большой риск, так что Антон вернётся в КХЛ», — полагает Спектор.
В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
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