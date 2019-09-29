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Белорусский нападающий Карабань продолжит карьеру в «Куньлуне»

Белорусский нападающий Карабань продолжит карьеру в «Куньлуне»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Данила Карабань заключил контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В мае 23-летний белорусский форвард подписал пробный контракт с австрийским «Филлахом», но в августе покинул клуб EBEL-лиги.

Минувший сезон Карабань провел в «Звезде» из ВХЛ. В 42 матчах форвард набрал 12 (6+6) очков при 48 минутах штрафа и показателе полезности "+4". За карьеру в КХЛ Данила провёл 48 матчей в состав минского «Динамо».

Ранее состав китайского клуба пополнил экс-защитник «Магнитки» и «Локомотива» Денис Осипов. В нынешнем сезоне «Куньлунь» набрал девять очков в 11 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

Экс-защитник «Магнитки» и «Локомотива» Денис Осипов стал игроком «Куньлуня»
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