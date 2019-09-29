Кравцов получил травму в матче с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Барри Тротца.

Российский нападающий Виталий Кравцов не смог отметиться результативными действиями. В матче с «Айлендерс» воспитанник челябинского хоккея получил травму. Кравцов неудачно заблокировал бросок по воротам Александра Георгиева. Сообщается, что у хоккеиста травма правой руки. О степени тяжести повреждения на данный момент ничего неизвестно.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 3 октября. «Синерубашечники» проведут матч открытия сезона на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» 4 октября. Команда Дэвида Куинна сыграет с «Виннипег Джетс».

