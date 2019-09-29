«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Игнатовича

Хоккейный клуб «Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича, информирует пресс-служба нижнекамского клуба в «Твиттере».
В нынешнем регулярном чемпионате игрок обороны принял участие в одном матче. Максим не набрал очков, заработав показатель полезности «-1». Примечательно, что в матче с «Куньлунь Ред Стар» Игнатович провёл на льду всего две смены, в общей сложности сыграв одну минуту и 22 секунды.
В сезоне-2018/19 28-летний защитник провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».
В новосибирском клубе Максим играл с первого сезона КХЛ. В общей сложности Игнатович принял участие в 344 матчах, в которых отметился 50 (19+31) очками при показателе полезности «+26» и 423 штрафных минутах.
Он является чемпионом мира 2011 года среди молодёжных команд и бронзовым призёром чемпионата КХЛ 2015 года.
- 29 сентября 2019
-
13:26
-
13:05
-
12:37
-
12:31
-
12:15
-
12:10
-
11:49
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:11
-
09:03
-
06:22
-
05:25
-
04:53
-
04:35
-
03:58
-
03:16
-
02:25
-
02:00
-
01:28
-
00:43
-
00:37
-
00:19
-
00:00
- 28 сентября 2019
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:29
-
22:11
-
21:50