Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Игнатовича

«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Игнатовича
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича, информирует пресс-служба нижнекамского клуба в «Твиттере».

В нынешнем регулярном чемпионате игрок обороны принял участие в одном матче. Максим не набрал очков, заработав показатель полезности «-1». Примечательно, что в матче с «Куньлунь Ред Стар» Игнатович провёл на льду всего две смены, в общей сложности сыграв одну минуту и 22 секунды.

В сезоне-2018/19 28-летний защитник провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».

В новосибирском клубе Максим играл с первого сезона КХЛ. В общей сложности Игнатович принял участие в 344 матчах, в которых отметился 50 (19+31) очками при показателе полезности «+26» и 423 штрафных минутах.

Он является чемпионом мира 2011 года среди молодёжных команд и бронзовым призёром чемпионата КХЛ 2015 года.

Игнатович прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил полноценный контракт
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент