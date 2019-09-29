«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Игнатовича

Хоккейный клуб «Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича, информирует пресс-служба нижнекамского клуба в «Твиттере».

В нынешнем регулярном чемпионате игрок обороны принял участие в одном матче. Максим не набрал очков, заработав показатель полезности «-1». Примечательно, что в матче с «Куньлунь Ред Стар» Игнатович провёл на льду всего две смены, в общей сложности сыграв одну минуту и 22 секунды.

В сезоне-2018/19 28-летний защитник провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».



В новосибирском клубе Максим играл с первого сезона КХЛ. В общей сложности Игнатович принял участие в 344 матчах, в которых отметился 50 (19+31) очками при показателе полезности «+26» и 423 штрафных минутах.



Он является чемпионом мира 2011 года среди молодёжных команд и бронзовым призёром чемпионата КХЛ 2015 года.