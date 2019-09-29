Островский: судейство в КХЛ — супер, но не всегда понятна трактовка нарушений

Защитник «Адмирала» Степан Островский поделился ощущениями от дебютного сезона на уровне КХЛ.

«На самом деле в КХЛ всё супер — и календарь, и судейство. Оно, кстати, более жесткое, чем в МХЛ, где не всегда наказываются спорные силовые приёмы. У нас сейчас завершилось большое турне. Это было круто: сначала Москва, Сочи и другие западные города, затем на финише поездки спаренные матчи в Хабаровске. Закрыли турне победой, находимся в гонке за плей-офф. Настроение рабочее.

Не игрокам оценивать судейство — и уж тем более не новичкам команды. В концовке игры с «Динамо» у нас было и «три на пять», и двойной малый штраф, но арбитрам виднее. Не всегда понятна трактовка нарушений. Шон Лалонд, несмотря на весь свой опыт в хоккее, говорит, что не всегда просто отличить ранний силовой приём от позднего», — цитирует Островского Russia-Hockey.

