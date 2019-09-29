Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Островский: судейство в КХЛ — супер, но не всегда понятна трактовка нарушений

Островский: судейство в КХЛ — супер, но не всегда понятна трактовка нарушений
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Адмирала» Степан Островский поделился ощущениями от дебютного сезона на уровне КХЛ.

«На самом деле в КХЛ всё супер — и календарь, и судейство. Оно, кстати, более жесткое, чем в МХЛ, где не всегда наказываются спорные силовые приёмы. У нас сейчас завершилось большое турне. Это было круто: сначала Москва, Сочи и другие западные города, затем на финише поездки спаренные матчи в Хабаровске. Закрыли турне победой, находимся в гонке за плей-офф. Настроение рабочее.

Не игрокам оценивать судейство — и уж тем более не новичкам команды. В концовке игры с «Динамо» у нас было и «три на пять», и двойной малый штраф, но арбитрам виднее. Не всегда понятна трактовка нарушений. Шон Лалонд, несмотря на весь свой опыт в хоккее, говорит, что не всегда просто отличить ранний силовой приём от позднего», — цитирует Островского Russia-Hockey.

«Амур» забросил победную шайбу после двойного удаления у «Адмирала»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент