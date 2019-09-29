Рирден объяснил, почему Овечкин не сыграет в последнем предсезонном матче

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в предсезонном матче с «Каролиной Харрикейнз», сообщает североамериканский журналист Джей-Джей Риган со ссылкой на главного тренера команды Тодда Рирдена.

По словам главного тренера «столичной» команды, у Овечкина повреждение нижней части тела, и команда хочет быть осторожна с его здоровьем.

В течение сезона-2018/19 Александр поднялся на новые позиции по различным статистическим показателям. Он вышел на 13-е место по числу голов в чемпионатах (658), на четвёртое — по числу голов в большинстве (247), на седьмое — по числу победных голов (107), на четвёртое место — по числу бросков (5234). Овечкин стал первым игроком в истории, сумевшим забить 45 и более голов в десяти сезонах и вторым игроком, кому удалось начать карьеру с 14 сезонов с 30 и более заброшенными шайбами.