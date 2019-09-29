И. Захарчук: тренер «Северстали» сказал, чтобы возвращался в Череповец

Нападающий Иван Захарчук, командированный в «Молот-Прикамье» из «Северстали», рассказал, что возвращается в команду КХЛ.

«Как оказался в «Молоте»? Просто где-то я, видимо, не выполнял игровую установку в «Северстали». И мне сказали: езжай, набирай там игровое время. Будешь набирать очки – мы тебя вызовем обратно. Как раз сегодня я получил звонок, тренер сказал, чтобы я возвращался в Череповец. Такие вот хорошие новости для меня. Я мог в пятницу уехать, но мы решили с тренерами, что будет правильно, если я сыграю домашнюю игру за «Молот», а потом уже полечу в «Северсталь».

Ну, я сюда приехал не ходить по улицам, а играть, доказывать, что нужен команде КХЛ, такой настрой. По Перми особо и не гулял, как приехал – были тренировки, игры, потом этот дальний выезд. Живём мы на базе. Но, конечно, всё равно есть приятные воспоминания. Мы здесь жили с семьёй, сын здесь рос, первые шаги начинал делать», — цитирует Захарчука пресс-служба ВХЛ.